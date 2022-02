Österreichs Skispringerinnen mit Rumpfteam im 1. Training

via

Das erste Training für den olympischen Normalschanzen-Bewerb der Skispringerinnen ist am Donnerstag in Zhangjiakou aus österreichischer Sicht nur mit einem Rumpf-Team absolviert worden. Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig waren in allen drei Durchgängen dabei. Pinkelnig brachte ein 94,5-m-Sprung im zweiten Heat als Neunte ihre beste Platzierung, Iraschko-Stolz wurde da mit einem 90-m-Satz 19. Für Lisa Eder und Sophie Sorschag kam die Übungseinheit zu früh.

Die beiden waren für die an Corona erkrankten und dadurch nicht antrittsberechtigten Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger nachnominiert worden und sollen erst zeitnaher zur für Samstag (11.45 Uhr MEZ) angesetzten Konkurrenz ins Geschehen eingreifen. Eder ist für die zweite Trainingssession am Freitag (4.00 Uhr MEZ) eingeplant, Sorschag wird erst am Samstag eine Stunde vor dem Bewerb (18.45 Uhr) im Probedurchgang eingreifen können.

Zwei der Durchgänge gingen an die Japanerin Sara Takanashi, einer an die Slowenin Nika Kriznar.

