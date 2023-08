Österreichs Tennis-Nummer Eins Sebastian Ofner zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist Österreichs Tennis-Ass Sebastian Ofner

– In der kommenden Folge von „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ begrüßt Kimberly Budinsky die aktuelle Nummer Eins der österreichischen Tenniswelt Sebastian Ofner. Für den gebürtigen Steirer war schon früh klar, dass er den Schritt zum Tennisprofi machen will. Nach den Achtungserfolgen in Wimbledon und Kitzbühel 2017 musste Ofner mit zahlreichen Rückschlägen kämpfen, doch in der heurigen Saison konnte er sich zurückkämpfen.

Im Sporttalk spricht der 27-jährige über die finanzielle Unabhängigkeit, seinen Start als Profi, wie er sich nach der Saison 2017 selbst zu viel Druck auferlegt hat, seine lange Verletzungshistorie und seit wann er wieder schmerzfrei ist. Ofner erzählt weiter über das Training mit Dominic Thiem und Trainer Wolfgang Thiem, über die Ziele am Beginn der Saison 2023, die Reise ins Achtelfinale bei den French Open, den „Schock“ von Kitzbühel, wo er seine Ablenkung findet und sein nächstes großes Ziel.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Sebastian Ofner wird am Sonntag, 3. September, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

