Österreichs Top-Olympionike Gottwald wird 50

Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Norditalien feiert jener Sportler seinen 50. Geburtstag, der im Zeichen der Fünf Ringe so erfolgreich wie kein anderer Österreicher war. Felix Gottwald begeht sein Fest am Dienstag nicht etwa als Funktionär oder Trainer – diese Laufbahn wäre ihm nach drei Mal Gold, ein Mal Silber und drei Mal Bronze bei Olympia wohl offengestanden -, sondern als „Impulsgeber, Bestärker, Ermutiger und Inspirator“, wie auf seiner Website zu lesen ist.

Der frühere Nordische Kombinierer ist Buchautor, spricht vor Führungskräften, bietet Vorträge, Workshops, Unternehmenstraining und Coachings an, bezeichnet sich als „einfühlsam, authentisch und inspirierend“ und sagt außerdem über sich: „All jenen, die Erfolg um jeden Preis wollen, kann und will Felix Gottwald mit seinem Angebot nicht dienen.“

Schon während seiner Karriere bewegte sich der Salzburger gerne außerhalb der Spur. Gottwald interessierte sich früh für Komplementärmedizin und suchte nach neuen Methoden, um zu mentaler Stärke zu finden. Das sollte sich bezahlt machen. Neben den sieben Olympiamedaillen – vier davon in Einzel-, drei in Teambewerben – landete er auch bei Weltmeisterschaften elf Mal auf dem Stockerl, sechs Mal davon in Teamevents.

Gottwald mit Auszeit über 18 Jahre lang im Weltcup-Zirkus

Zudem holte Gottwald 23 Einzel-Weltcuperfolge und krönte sich 2000/2001 zum Gesamt-Weltcupsieger. Seine Karriere endete im März 2011, mehr als 18 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt. Dazwischen hatte Gottwald von März 2007 bis Dezember 2009 eine Auszeit vom Spitzensport genommen.

Seine Marke von 23 Weltcupsiegen könnte schon bald fallen, schließlich hält Johannes Lamparter seit Sonntag bei 21 Erfolgen. Er hoffe, dass er vom 24-jährigen Tiroler überholt werde, sagte Gottwald der APA, „weil das heißt, dass er gesund bleibt und seinen Weg weitergeht. Sein Talent hätte ich gerne gehabt. Er ist nicht nur ein braver Trainierer, er hat einfach super Voraussetzungen für das Springen und das Laufen.“

Generell sei derzeit ein „super Drive“ in der Mannschaft, konstatierte der Jubilar. Umso mehr schmerze es, dass nur drei Nordische ÖSV-Kombinierer bei Olympia 2026 erlaubt sind. „Und das ist ja mittlerweile schon mehr oder weniger ein Geschenk. Es schauen bei Olympia ganz viele gute Athleten zu, und die Exoten dürfen starten.“

Keine olympischen Frauen-Kombi-Bewerbe „skurril“ und „weltfremd“

Nicht nur deshalb ist Gottwald auf das IOC nicht gut zu sprechen – die Tatsache, dass es keine olympischen Frauenbewerbe gibt, bezeichnete der Salzburger als „skurril“ und „weltfremd“. Kein Verständnis hat der mehrfache Weltmeister auch dafür, dass die Nordische Kombination generell immer mehr ins Abseits zu geraten droht – mit der Begründung, es gebe nur wenige Nationen mit Topathleten in dieser Sportart. „Da können wir Olympia abschaffen, da darf es ganz viele Sportarten nicht mehr geben, da muss man den 100-Meter-Sprint rausreklamieren. Das sind keine Argumente für mich, das sind nur fadenscheinige, richtig schwache Ausreden“, sagte Gottwald.

Deutliche Worte findet Gottwald auch zu anderen Themen. „Ich habe heuer in Ramsau oder Seefeld so viele Langläufer wie noch nie gesehen. Gleichzeitig sitzen wir uns zu Tode, fressen uns zu Tode, haben eine digitale Welt und vergessen, dass es eine analoge Welt gibt. Wir haben so viel Übergewicht wie noch nie, so viele psychische Erkrankungen wie noch nie“, stellte er fest. Politiker als Schuldige zu suchen, mache allerdings keinen Sinn („Die sind immer nur kurz da und dann wieder weg“), meinte Gottwald und plädierte für mehr Eigenverantwortung.

Sein eigener Ausflug in die Politik endete im November 2021, als er inmitten einer kritischen Phase in der Corona-Pandemie als Vorsitzender der Breitensportkommission der Bundes-Sport GmbH zurücktrat. Damals kritisierte Gottwald in einem offenen Brief an den damaligen Sportminister Werner Kogler als „nachweislich Gesunder“, wie er sich bezeichnete, indirekt die von der Bundesregierung beschlossenen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und schrieb: „Ich schäme mich zutiefst für unser Land und bin als Österreicher zornig, traurig und (ver-)fassungslos zugleich.“

Gottwalds Buch heißt „Keine Zeit für Heute“

Im vergangenen Jahr hat Gottwald wieder in die Tasten gehämmert, herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel „Keine Zeit für Heute“. „Ich habe gesagt, ich möchte mir zum 50. Geburtstag ein Buch schenken“, erzählte der Pinzgauer. Er habe es auch für seine beiden Kinder geschrieben. „Es war eine super Möglichkeit des Reflektierens, des Niederschreibens dessen, was mir wichtig ist, was bleiben sollte, von dem ich sage, das ist ein schönes Gefühl, das soll nicht verloren gehen.“

