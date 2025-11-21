Österreichs U17 vor Japan-Hürde im Kampf ums WM-Halbfinale

Sensationell schoss sich Österreichs U17-Nationalmannschaft mit einem 4:0 gegen England ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar. Dort wartet auf das ÖFB-Team mit Japan jetzt eine Nation, die es bisher noch nie über ein WM-Viertelfinale hinausgeschafft hat (Österreich vs. Japan heute ab 13:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at & der Sky Sport Austria App!).

Selbst England konnte den Lauf der ÖFB-Auswahl nicht bremsen. Am Dienstag gewann Österreich mit 4:0 im Achtelfinale. Die Mannschaft legte – wie bereits aus vorherigen WM-Matches gewohnt – in der zweiten Hälfte enorm zu. Hasan Deshishku (47.), Johannes Moser mit einem Doppelpack (70., 79.) sowie Ifeanyi Ndukwe (86.) katapultierten das ÖFB-Team mit aller Deutlichkeit ins Viertelfinale.

HIGHLIGHTS | Österreich – England | Achtelfinale U17-WM

Japan muss ins Elfmeterschießen

Weniger eindeutig verlief Japans Aufstieg. Nachdem man im Sechzehntelfinale mit 3:0 gegen Südafrika gewonnen hat, wartete im Achtelfinale Nordkorea. Beim Schlusspfiff stand es in der Partie 1:1, es ging ins Elfmeterschießen. In diesem schafften die Japaner dann den Einzug ins Viertelfinale.

Japan konnte bisher zweimal bei einer Weltmeisterschaft ins Viertelfinale einziehen: 1993 und zuletzt 2011 in Mexiko. Gewonnen hat man beide Matches damals aber nicht – damit wäre ein Halbfinaleinzug für Japan eine Premiere.

ÖFB-Elf ohne Dobis

Verzichten muss die ÖFB-Elf heute auf Dominik Dobis und damit auf einen wertvollen Spieler, der im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern der Auswahl von Teamchef Hermann Stadler zählte. Beim Match gegen England zog sich Dobis in der ersten Spielhälfte eine schwere Verletzung zu – einen Kreuzbandriss, wie bereits bestätigt wurde.

Teamchef Hermann Stadler über Dobis, England und Österreichs Aussichten

Österreich mit nur einem Gegentor in U17-Weltmeisterschaft

Österreich ist bislang makellos durch das Turnier marschiert. Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 14:1 musste das ÖFB-Team erst einen einzigen Gegentreffer einstecken – in der Gruppenphase im Match gegen Neuseeland. Besonders erwähnenswert ist dabei die Leistung von Stammgoalie Daniel Posch: Abgesehen von der Partie gegen Neuseeland hütete er in allen Begegnungen das österreichische Tor und blieb dabei in allen vier Spielen ohne Gegentreffer.

Gelingt Österreich heute ein Sieg gegen Japan und damit auch der Aufstieg, wartet im Halbfinale der Gewinner des Matches zwischen Italien und Burkina Faso.

