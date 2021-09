Österreichs U21 verliert gegen Norwegen in EM-Qualifikation

Österreich hat in der Qualifikation für die Fußball-U21-Europameisterschaft einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der ÖFB-Nachwuchs musste sich am Freitag im zweiten Gruppenspiel Norwegen in Drammen 1:3 (1:1) geschlagen geben und verlor damit die Tabellenführung. Neuer Spitzenreiter im Pool A ist Finnland nach einem 3:0-Erfolg in Estland. Am Dienstagabend (18.00 Uhr) trifft Österreich in Ried in seinem dritten Match auf Aserbaidschan.

Junior Adamu brachte die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch nach Fehlern in der norwegischen Hintermannschaft in der 13. Minute in Führung, der schön herausgespielte Ausgleich durch Jörgen Strand Larsen folgte vier Minuten später. Danach war der Schwung der Österreicher etwas gebremst, obwohl Adamu, Romano Schmid und Vesel Demaku weitere Chancen produzierten.

In der zweiten Hälfte stellte Noah Holm (61.) mit einem sehenswerten Weitschuss-Treffer die 2:1-Führung für die Norsker her. In der Schlussphase setzte Österreich, angetrieben auch vom eingewechselten Rapid-Neuzugang Thierno Ballo, alles daran, noch den Ausgleich zu schaffen. Doch Schmid traf in der 81. Minute aus der Drehung nur die Stange. Norwegens Kapitän Erik Botheim (84.) netzte hingegen zum 3:1 ein.

