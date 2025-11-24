Österreichs WM-Traum lebt! Das U17-WM-Finale am Donnerstag live bei Sky sowie im kostenlosen Livestream

Österreich vs. Portugal oder Brasilien am Donnerstag ab 16:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 8 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at & der Sky Sport Austria App Co-Kommentator Martin Stranzl kommentiert mit Luca Kielhauser das historische Endspiel der heimischen Nachwuchstalente Beide Halbfinal-Partien mit Sky X streamen oder im kostenlosen Livestream verfolgen



Für die U17 Nationalmannschaft von Hermann Stadler gehen einem schön langsam die Superlative aus! Nach dem sensationellen 2:0 im Halbfinale gegen Italien treffen die rotweißroten Youngsters nun im Finale auf Portugal. So wie alle bisherigen Spiele der ÖFB-Auswahl wird auch das Endspiel live bei Sky Sport Austria übertragen – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App. Martin Stranzl kommentiert zusammen mit Luca Kielhauser das historische Match.

Das Endspiel der FIFA U17-Weltmeisterschaft 2025™:

Donnerstag, 27. November, ab 16:45 Uhr: Österreich vs. Portugal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 8 sowie im Livestream auf skysportaustria.at & in der Sky Sport Austria App

Kommentar: Luca Kielhauser

Co-Kommentator: Martin Stranzl

Bild: GEPA