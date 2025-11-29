ÖSV-Adler in Ruka abgeschlagen – Lanisek gewinnt nach einem Sprung

Der Weltcupbewerb am Samstag in Ruka ist für die Österreicher ein Skispringen zum Abhaken gewesen.

Schon Durchgang eins wurde bei sehr wechselndem Wind ausgetragen, Jan Hörl schaffte nach langem Zuwarten nicht einmal den Sprung in Durchgang zwei. Dieser wurde dann aber wegen zusätzlichen Schneefalls und langsamer Spur ohnehin abgebrochen. Den Sieg holte der Slowene Anze Lanisek vor dem Japaner Ren Nikaido. Quali-Sieger Daniel Tschofenig war als bester Österreicher Zwölfter.

„Es war extrem schwierig, es hat irrsinnig schnell gewechselt und du hast einfach gute Sprünge machen müssen und den Wind an der richtigen Stelle gut haben“, sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Vom Wind her sei es nicht sehr glücklich verlaufen. „Sprungmäßig merkt man halt, wenn vom Training und Quali ein bisschen ein Fragezeichen da ist, dass es nicht so einfach ist.“ Man werde dies nun gut analysieren. „Morgen ist eine neue Chance, die werden wir auch nutzen. Wir wissen, dass wir gut drauf sind.“

Für Weltcup-Titelverteidiger Tschofenig ein bitterer Tag. „Ich habe eigentlich ganz coole Sprünge gehabt, mit Pech kommt man leider auch nicht weiter auf der Schanze. Prinzipiell passen die Sprünge“, versicherte er.

Lanisek mit 142-m-Satz zum Sieg

Laniseks Halbzeitführung nach einem 142-m-Satz sollte zum zweiten Sieg in Folge reichen. Nikaido holte seinen ersten Podestplatz überhaupt, mit Domen Prevc landete ein weiterer Slowene auf dem Stockerl. Hinter Tschofenig war Manuel Fettner in Abwesenheit von Stefan Kraft, dessen Frau ein Kind erwartet, auf Rang 13 zweitbester ÖSV-Springer.

Nur noch Stephan Embacher, der im später nicht gewerteten zweiten Versuch bei 99,5 m „herunterplumpste“, kam als 25. in die Punkteränge. Neben Hörl (35.) hatte auch Jonas Schuster (39.) Weltcupzähler verpasst. Am Sonntag (14.50 Uhr) steht auf der windanfälligen Schanze in Ruka ein weiterer Großschanzenbewerb auf dem Programm.

(APA)/Bild: GEPA