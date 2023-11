ÖSV-Adler um Kraft vor Saisonstart „gut aufgestellt“

Mit einigen Sieganwärtern und der Skiflug-WM am Kulm im Visier starten die ÖSV-Adler in die neue Skisprung-Saison. Angeführt von Stefan Kraft hofft das rot-weiß-rote Team am Wochenende bei den Bewerben in Ruka/Finnland auf einen erfolgreichen Weltcup-Auftakt. Cheftrainer Andreas Widhölzl ist vor der ersten Bewährungsprobe im hohen Norden zuversichtlich. „Wir sind in allen Bereichen gut aufgestellt, die Vorbereitung ist sehr positiv verlaufen und die Formkurve stimmt auch.“

Deshalb sei die Vorfreude schon „sehr groß“ auf das Auftaktspringen, das erstmals seit 2016 am Polarkreis ausgetragen wird. Im vergangenen Winter hatte es zum Start noch ein Mattenspringen in Wisla/Polen gegeben, heuer heißt es für die Skispringer bei Temperaturen um -10 Grad Celsius etwas mehr zittern. „Das ist ein grandioser Start. Genau so wünsche ich es mir“, sagte Kraft, der Gesamtweltcupzweite der abgelaufenen Saison, in freudiger Erwartung auf die winterliche Kulisse in Kuusamo.

Die Österreicher reisten am Dienstag mit einem sechsköpfigen Aufgebot nach Finnland. Neben Kraft wollen auch European-Games-Sieger Daniel Tschofenig, Routinier Manuel Fettner, Michael Hayböck sowie Jan Hörl wieder ein Wörtchen in der Weltspitze mitreden. Der Tiroler Clemens Aigner sicherte sich den sechsten Startplatz über den Continental Cup, der nach einer Knie- sowie Hüft-OP wiedergenesene Daniel Huber nähert sich indes seinem Weltcup-Comeback. „Wir sind eine richtig geile Truppe, von jungen bis arrivierten Athleten“, betonte Kraft im APA-Gespräch.

Kraft geht mit neuer Energie in den Saisonauftakt

Der Salzburger aus dem Pongau blickte auf einen gelungenen Sommer zurück, unter anderem konnte der 30-Jährige auf einer Weltreise mit Ehefrau Marisa abschalten. „Ich habe einmal sechs Wochen lang machen können, was ich will. Das war sehr schön“, sagte der Team-Olympiasieger, der sich auch springerisch wieder auf einem sehr hohen Niveau sieht. „Es hat sich zwar noch nicht bombastisch angefühlt und ist noch nicht ganz stabil, aber ich bin voll dabei.“ Wie auch seine Teamkollegen um Tschofenig. „Deshalb brauchen wir uns nicht zu verstecken, wir haben echt gut gearbeitet.“

Auf die Skispringer warten heuer allerdings eine Regeländerungen. So müssen die Athleten etwa ein Kilogramm zunehmen, da die Abwaage anders als in den Jahren zuvor ohne Sprunganzug und Schuhe vonstatten geht, der vom Weltverband FIS vorgeschriebene Body-Mass-Index von 21 aber bleibt. Auch der Anzug wird beschnitten, das Schrittmaß darf nun maximal drei Zentimeter Überlänge haben, wodurch die Gesamtfläche verringert wird.

Erste Austragung der PolSKI-Tour

Auch im Weltcup-Kalender, der erstmals drei Normalschanzen beinhaltet, gibt es eine wesentliche Neuerung: Die sogenannte PolSKI-Tour wird zum ersten Mal ausgetragen. Direkt nach der Vierschanzentournee stehen im Jänner die Stationen Wisla, Szczyrk und Zakopane in Polen auf dem Programm, in Szczyrk ist es zugleich die Weltcup-Premiere. Danach wartet im steirischen Bad Mitterndorf (25. bis 28. Jänner) der Saisonhöhepunkt aus rot-weiß-roter Sicht. „Die Skiflug-WM steht noch ein bisschen weiter oben als die Tournee, weil ich die WM 2016 am Kulm schon einmal erlebt habe. Eine Medaille ist da das große Ziel“, sagt Kraft, mit 253,5 Metern Skiflug-Weltrekordhalter.

Im Gesamtweltcup hatte sich Kraft in der abgelaufenen Saison nur Halvor Egner Granerud geschlagen geben müssen, der norwegische Tourneesieger gehört auch heuer wieder zu den Topfavoriten. Auch der Pole Dawid Kubacki, der Slowene Anze Lanisek, der Japaner Ryoyu Kobayashi oder die Deutschen Karl Geiger und Andreas Wellinger sind für Weltcupsiege gut.

(APA) / Bild: