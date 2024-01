Den ÖSV-Läuferinnen droht beim Ski-Weltcup-Riesentorlauf auf dem Kronplatz das nächste Debakel. Zwar erreichten diesmal sechs Österreicherinnen die Top 30, jedoch belegte Ricarda Haaser als beste davon Rang 23.

Lara Gut-Behrami präsentiert sich dagegen weiter in starker Form. Die Schweizerin, vor zwei Tagen Super-G-Siegerin in Cortina, holte im ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs am Kronplatz 0,59 Sekunden Vorsprung heraus. Auf den zweiten Zwischenrang fuhr am Dienstagvormittag die Neuseeländerin Alice Robinson, Dritte ist die Schwedin Sara Hector (+0,68). Keine Österreicherin schaffte es unter die besten 20.

Riesentorlauf-Probleme für ÖSV-Läuferinnen

Julia Scheib, Elisa Mörzinger und Elisabeth Kappaurer fuhren hinter Haaser auf die Plätze 25, 26 und 27. Katharina Liensberger, Stephanie Brunner und Franziska Gritsch belegten die Ränge 29 bis 31, Gritsch ist damit im zweiten Durchgang nicht mehr dabei.

Katharine Truppe und Katharina Huber verpassten als 35. und 44. ebenfalls die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

