ÖSV-Damen im Killington-Slalom mit Podestchancen

Im Rennen ohne die beiden Slalom-Stars Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova hat Lena Dürr das Vakuum vorerst am besten gefüllt.

Die Deutsche führt nach dem ersten Durchgang in Killington am Sonntag vor der Schwedin Anna Swenn-Larsson (+0,11 Sek.) und der Schweizerin Camille Rast (+0,12). Die Niederösterreicherin Katharina Huber liegt auf Position fünf (+0,63), auch Katharina Truppe (7./+0,85) zeigte am Kurs ihres Trainers Klaus Mayrhofer ihre beste Saisonleistung.

Katharina Liensberger hat 1,09 Sek. Rückstand, die Vorarlbergerin trug aus dem Riesentorlauf-Sturz am Vortag eine Rippenprellung davon. Für Katharina Gallhuber war das Rennen an der US-Ostküste nach wenigen Fahrsekunden zu Ende.

Shiffrin konnte nach ihrem heftigen Abflug im Riesentorlauf am Vortag nicht starten. Sie hatte auf dem Weg zum 100. Weltcupsieg im Heimrennen viel riskiert. Sie zog sich eine tiefe Wunde im Bauchbereich zu, Schäden an Bändern oder Knochen wurden nicht festgestellt.

Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist offen. Geht sich der Super-G in Beaver Creek in zwei Wochen nicht aus, könnte die US-Amerikanerin den Jubiläumssieg bei den Technikrennen am Semmering (28./29. Dezember) attackieren. Ihre langjährige Rivalin Vlhova arbeitet nach Rückschlägen infolge eines Kreuzbandrisses weiter am Comeback.

(APA)

Bild: GEPA