ÖSV-Damen verpassen Medaille im WM-Riesentorlauf klar

Die Italienerin Federica Brignone hat am Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm den Titel im Riesentorlauf gewonnen, es war ihr zweites Edelmetall bei dieser Alpinski-WM nach Silber im Super-G. In souveräner Manier setzte sich Brignone vor der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,90 Sek.) und der US-Amerikanerin Paula Moltzan (+2,62) durch. Der Norwegerin Thea Louise Stjernesund fehlte 1/100 Sekunde auf Bronze. Beste Österreicherin war Katharina Liensberger als Zwölfte (+4,55).

Julia Scheib hatte nach dem ersten Durchgang 2,50 Sekunden Rückstand auf Brignone, sie attackierte im zweiten und schied auf dem Weg zu einer überlegenen Bestzeit kurz vor Schluss aus. Für Stephanie Brunner ging es von 25 auf 18. Österreich hält damit weiterhin und bei noch drei ausstehenden Rennen bei fünf Medaillen. Stephanie Venier hatte im Super-G Gold errungen und zusammen mit Truppe Bronze in der Teamkombi. Silbermedaillen gab es für Raphael Haaser im Super-G sowie Mirjam Puchner und Vincent Kriechmayr jeweils in der Abfahrt.

Brignone erst zweite italienische Riesentorlauf-Weltmeisterin

Brignone ist die erste Riesentorlauf-Weltmeisterin für Italien seit Deborah Compagnoni 1996 und 1997, und mit ihren 34 Jahren auch die älteste. Die Deutsche Ossi Reichert war 1956 30 Jahre alt. „Ich habe im zweiten Durchgang alles gegeben, der Stress war wirklich riesig. Es ist ein großartiger Tag, es war einer der größten Träume meiner Karriere, WM-Gold im Riesentorlauf zu gewinnen“, sagte Brignone, deren bisher einzige WM-Goldmedaille jene 2023 in Frankreich in der Kombination war. Donnerstag glänzte sie mit zweimal Laufbestzeit.

Für Neuseeland ist es der erste Podestrang bei einer WM überhaupt. Die in dieser Saison bereits viermal auf das Podest gefahrene Robinson (Sieg am Kronplatz) gab zu, nach ihrem zweiten Lauf gedacht zu haben, das könnte für Gold reichen. „Aber Federica ist unglaublich toll gefahren“, sagte Robinson. Sie selbst war freilich überglücklich. „Die erste WM-Medaille, das ist schon etwas Spezielles. Ich habe einfach versucht, es wie ein Weltcuprennen zu nehmen.“ Moltzan meinte, sie sei schon etwas nervös geworden, weil viele Läuferinnen Probleme hatten. „Aber es ist aufgegangen.“ Ihr Coach hatte den Kurs gesetzt.

Brunner enttäuscht: „Kann von heute gar nichts mitnehmen“

„Natürlich will man bei einer WM eins, zwei, drei. Ich wusste, wie meine vergangenen Rennen waren, habe mir dementsprechend nichts erwarten dürfen. Es waren wichtige Erfahrungen für mich, ich kann vieles mitnehmen“, sagte Liensberger. Nach Sölden sei der nicht mehr da gewesen, es nach dem Sturz in Killington nicht leicht gewesen, wieder in die Spur zu finden. Nichtsdestotrotz sei es ein super Riesenslalomtag gewesen. „Voll zum Angreifen und echt mega mit der Stimmung da.“

Brunner fand indes nichts Erfreuliches. „Ich kann von heute gar nichts mitnehmen. Skifahrerisch sollte ich das schnell wieder vergessen, die Atmosphäre immerhin war richtig cool. Wenn man fünf Sekunden hinten ist, dann brauch ich nichts mehr suchen, sondern muss einfach Abstand gewinnen“, sagte Brunner. Truppe hatte sich schon im Vorfeld als „Lückenfüller“ bezeichnet, damit der vierte Startplatz nicht frei blieb. Die Kärntnerin wurde 28.

Schwere Bedingungen sorgen für Ausfälle

Der erste Durchgang auf Salzpiste und schwierigen Verhältnissen fiel negativ durch die großen Zeitabstände auf, die 30. hatte 4,97 Sek. Rückstand. Von 109 Teilnehmerinnen kamen 78 ins Ziel. Positiv stach hervor, dass auf den ersten zehn Plätzen Läuferinnen aus zehn Nationen zu finden waren – dies war auch nach dem zweiten dann so. Der finale Lauf war rhythmischer gesetzt, barg aber auch einige Tücken. Die Piste hielt trotz warmer Temperaturen den Anforderungen stand.