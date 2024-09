ÖSV-Fahrer verpasst Sölden-Auftakt

Der Tiroler Joshua Sturm wird den Saisonauftakt-Riesentorlauf der Alpinen Ende Oktober in Sölden verpassen.

Wie der Österreichische Skiverband am Dienstag mitteilte, erlitt der 23-Jährige im Heimtraining einen Teilabriss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur und fällt dadurch rund sechs Wochen aus. Der Technik-Spezialist sagte laut Aussendung, er hoffe, dass ein Slalom-Start in Levi „im Bereich des Möglichen liegt“. In Finnland fahren die Männer am 17. November.

