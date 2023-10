ÖSV gibt Aufgebot für Riesentorlauf-Auftakt in Sölden bekannt

Nach der erfolgreichen Schneekontrolle gab der ÖSV sein Aufgebot für die beiden Riesentorläufe am 28. und 29. Oktober in Sölden bekannt. Zehn Damen und acht Herren werden Herren werden an den Start gehen. Ein Fragezeichen bleibt noch.

Am Pitztaler Gletscher wurden am Donnerstag in internen Qualifikationsläufen die letzten ÖSV-Startplätze ausgefahren. Fabio Gstrein und Joshua Sturm beziehungsweise Nina Astner, Michaela Heider, Katharina Huber und Elisa Mörzinger komplettieren die Aufgebote. Vincent Kriechmayr gilt noch als Wackelkandidat, weil der Speed-Spezialist kommende Woche auch die Abfahrtsstrecke von Zermatt testen kann. Entscheidet er sich gegen einen Sölden-Start, rückt Roland Leitinger laut Verbandsangaben nach.

ÖSV-Frauen (10): Nina Astner, Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Michaela Heider, Katharina Huber, Elisabeth Kappaurer, Katharina Liensberger, Elisa Mörzinger, Julia Scheib und Katharina Truppe

ÖSV-Männer (8): Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz und Joshua Sturm

(Red., APA) / Bild: GEPA