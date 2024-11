ÖSV-Herren jagen ersten Podestplatz: Die Startliste des Gurgl-Slaloms

Österreichs Ski-Männern ist kein Traumstart in die WM-Saison gelungen. Nach zwei podestlosen Rennen erinnert sich das ÖSV-Team vor dem Heim-Slalom von Gurgl an die rot-weiß-rote Skiparty des Vorjahres. Damals führte Manuel Feller einen speziellen ÖSV-Dreifachsieg vor Marco Schwarz und Michael Matt an.

Dieses Jahr startet der Deutsche Linus Strasser mit der Startnummer eins ins Rennen, gefolgt vom starken Franzosen Clement Noel. Mit den Startnummern, drei, vier und fünf folgen Timon Haugan, Loic Meillard und Henrik Kristoffersen, bevor Manuel Feller als erster Österreicher von Startplatz sechs ins Heimrennen startet. Abgeschlossen werden die Top 7 vom Briten Dave Ryding.

Die weiteren Österreicher folgen mit Dominik Raschner (8), Fabio Gstrein (10), Johannes Strolz (15), Michael Matt (20) und Adrian Pertl (28). Mit der Startnummer 32 geht Marcel Hirscher ins Rennen, der beim letzten Slalom-Antritt nicht über den ersten Durchgang hinauskam. Die verbliebenen ÖSV-Fahrern starten wie folgt: Christian Hirschbühl (33), Joshua Sturm (36).

Die Startliste des Gurgl-Slaloms:

(Red.) / Bild: GEPA