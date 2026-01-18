ÖSV hofft auf Ortlieb & Hütter: Die Startliste für den Tarvis-Super-G

Abschluss des Ski-Weltcup-Comebacks der Speedrennen in Tarvis mit dem Super-G der Damen!

Nach dem Premierensieg von Nicol Delago sowie dem starken vierten Platz von Nina Ortlieb in der Abfahrt wollen sich diesmal vor allem viele ÖSV-Aspirantinnen für einen Olympia-Startplatz im Super-G empfehlen.

Hütter eröffnet Super-G-Topgruppe

Den Super-G eröffnet Lokalmatadorin Laura Pirovano, als Dritte startet die gestrige Abfahrtszweite Kira Weidle-Winkelmann. Die erste ÖSV-Starterin Cornelia Hütter eröffnet kurze Zeit später mit Startnummer 6 die Topgruppe.

Auf sie folgen US-Skistar Lindsey Vonn (7) sowie Ariane Rädler (8). Ebenfalls als beste Läuferinnen gereiht sind Speed-Ass Sofia Goggia (11), Saisonsiegerin Alice Robinson (14) sowie 2018-Olympiasiegerin Ester Ledecka (15). Danach sind gleich fünf rot-weiß-rote Speed-Spezialistinnen am Start: Die Olympiazweite Mirjam Puchner (17) sowie im Triplepack Nina Ortlieb (23), Christina Ager (24) und Ricarda Haaser (25), sowie Nadine Fest (27) kurze Zeit später.

Außerhalb der Top 30 treten unter anderem Emily Schöpf (36), Lena Wechner (38), Riesentorlauf-Spezialistin Stephanie Brunner (43) sowie Abfahrtssiegerin Nicol Delago (45) an.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.