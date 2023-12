ÖSV-Kader für Vierschanzentournee fixiert

Österreichs Skisprung-Cheftrainer Andreas Widhölzl hat am Sonntag nach dem in Engelberg durch Stefan Kraft und Jan Hörl fixierten rot-weiß-roten Weltcup-Doppelsieg sein Team für die Vierschanzen-Tournee bekanntgegeben.

Neben dem fünffachen Saisonsieger und Gesamtweltcup-Führenden Kraft und seinem engeren Salzburger Landsmann Hörl wurden der Oberösterreicher Michael Hayböck, der Tiroler Manuel Fettner und der Kärntner Daniel Tschofenig nominiert. Dazu kommt Clemens Aigner.

„Er hat im Conti-Cup die Quote (den Quotenplatz, Anm.) geholt und hat somit den sechsten Startplatz“, begründete Widhölzl die Bevorzugung des 30-jährigen Tirolers gegenüber Daniel Huber. Der Salzburger wird nun wohl nach dem Garmischer Neujahrsspringen über die nationale Quote ins erweitere ÖSV-Aufgebot kommen und am 2. Jänner, seinem 31. Geburtstag, mit der Innsbrucker Qualifikation in die Tournee einsteigen.

Die vier Bewerbe der 72. Auflage des Klassikers sind für 29. Dezember in Oberstdorf, für 1. Jänner in Garmisch-Partenkirchen, für 3. Jänner in Innsbruck und für 6. Jänner in Bischofshofen angesetzt.

(APA)/Bild: GEPA