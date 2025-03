ÖSV-Kombinierer als Sprung-Zweite auf Medaillenkurs

Die österreichischen Kombinierer sind im Teambewerb bei der Nordischen WM in Trondheim mit einem zweiten Platz nach dem Großschanzen-Springen auf Medaillenkurs.

Angeführt von Johannes Lamparter hat das ÖSV-Quartett mit WM-Debütant Fabio Obermeyr, Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz im Langlaufrennen (15.30 Uhr) über 4 x 5 km einen Rückstand von 20 Sekunden auf Favorit Norwegen. Deutschland (+22) wurde Dritter, Japan auf Platz vier liegt 28 Sek. hinter Österreich.

Rehrl gelang ein weiter Satz auf 139,5 m, auch der laufstarke Obermeyr (125), Fritz (130) und Lamparter (130) durften zufrieden sein. „Ich bin froh, dass ich es so gut runtergebracht habe“, sagte Rehrl und Lamparter ergänzte mit Blick auf den Medaillenkampf: „Das ist eine sehr gute Ausgangslage.“ Im Langlaufrennen will das ÖSV-Team im Fernduell mit Japan zum fünften Mal hintereinander bei Weltmeisterschaften anschreiben, zuletzt hatte es jeweils Bronze hinter Norwegen und Deutschland gegeben.

Der Bewerb war wegen des schweren Sturms in Trondheim am Donnerstag um einen Tag verschoben worden. Am Samstag endet die WM in Norwegen für die Kombinierer mit einem Einzelbewerb ebenfalls von der Großschanze.

