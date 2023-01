Der Nordische Kombinierer Philipp Orter hat seine Spitzensportlaufbahn während der WM-Saison mit 28 Jahren für beendet erklärt.

Der Kärntner war 2012 in den Weltcup eingestiegen, als bestes Einzelergebnis steht ein fünfter Rang aus dem Vorjahr in Oslo zu Buche. 2017 holte er mit dem ÖSV-Team in Lahti WM-Bronze. Im laufenden Weltcup-Winter gelang dem mehrfachen Juniorenweltmeister, der in seiner Karriere mehrmals von Krankheiten zurückgeworfen wurde, kein Top-30-Ergebnis.

(APA)

Artikelbild: GEPA