Österreich hat bei der Premiere der Mixed-Staffel beim Weltcup-Finale im Langlauf in Falun den 18. und letzten Platz belegt.

Lisa Unterweger, Michael Föttinger, Philipp Leodolter und Barbara Walchhofer hatten nach 4 x 5 km 3:09,00 Minuten Rückstand auf die siegreiche Staffel der USA. Platz zwei ging an Finnland (+3,8 Sek.), Rang drei an Norwegen (+4,3). Am Nachmittag steht noch ein Mixed-Team-Sprint auf dem Programm.

