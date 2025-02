ÖSV nominiert neunköpfiges Langlauf-Team für Trondheim

Der ÖSV hat am Montag sein von Teresa Stadlober und Mika Vermeulen angeführtes Langlauf-Team für die Nordische Ski-WM in Trondheim (NOR) nominiert.

Dem neunköpfigen Aufgebot gehören mit Katharina Brudermann, Magdalena Scherz, Alexander Brandner und Tobias Ganner vier WM-Debütanten an. Neben den Spitzenplatzkandidaten Stadlober und Vermeulen haben Michael Föttinger, Benjamin Moser und Lukas Mrkonjic bereits Erfahrung bei Weltmeisterschaften.

Die zwölf Langlaufmedaillenentscheidungen der Titelkämpfe gehen vom 27. Februar bis 9. März in Szene. Die ÖSV-Teams in der Nordischen Kombination wurden bereits in der Vorwoche bekanntgegeben, jenes der Skispringer soll noch am (heutigen) Montag folgen. Die Skispringerinnen folgen erst in einer Woche nach dem Heimweltcup in Hinzenbach.

(APA) / Bild: GEPA