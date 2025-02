ÖSV nominiert Quintett für Trondheim – Fettner auf Abruf

Der ÖSV hat am Dienstag die fünf Skispringer Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Jan Hörl, Michael Hayböck und Maximilian Ortner für die Nordische WM in Trondheim nominiert. Manuel Fettner wird als Ersatzmann auf Abruf bereitstehen. Nicht zum Zug kamen Junioren-Weltmeister Stephan Embacher und Markus Müller.

Die rot-weiß-roten Adler reisen Anfang nächster Woche als heiße Medaillenanwärter nach Norwegen. Angeführt vom achtfachen Saisonsieger Tschofenig haben sie den Weltcup über weite Strecken dominiert. Der dreimalige Weltmeister Kraft ist der einzige Einzel-WM-Medaillengewinner im ÖSV-Aufgebot. Tschofenig, Hayböck und Hörl waren aber bereits bei WM-Teampodestplätzen mit dabei. Ortner könnte in Trondheim sein Debüt bei Weltmeisterschaften geben, Österreich verfügt in den Einzelbewerben über je vier Startplätze.

Der erste Wettkampf der Männer geht am 2. März auf der Normalschanze in Szene. Die Skispringerinnen sind bereits zwei Tage vorher an der Reihe, das ÖSV-Aufgebot wird erst nach dem Heimweltcup am kommenden Wochenende in Hinzenbach bekanntgegeben.

(APA)/Beitragsbild: GEPA