ÖSV nominiert Teams für Nordische Ski-WM

via

via Sky Sport Austria

Der ÖSV hat am Dienstag seine Aufgebote in der Kombination und im Langlauf für die Nordische Ski-WM in Planica (21. Februar bis 5. März) verkündet.

Das Kombi-Team mit drei Frauen und sechs Männern wird von Titelverteidiger Johannes Lamparter angeführt. Im Langlauf nominierte man ein siebenköpfiges Team mit Teresa Stadlober an der Spitze. Der Skisprung-Kader wird voraussichtlich erst Anfang kommender Woche bekanntgeben.

In der Kombination stehen neben dem siebenfachen Saisonsieger Lamparter auch Martin Fritz, Lukas Greiderer, Franz-Josef Rehrl, WM-Debütant Stefan Rettenegger und Mario Seidl im Aufgebot. Das Frauen-Trio bilden Lisa Hirner, Claudia Purker und Annalena Slamik. Das Langlauf-Team besteht neben Stadlober aus Lisa Unterweger, Michael Föttinger, Debütant Philipp Leodolter, Benjamin Moser, Lukas Mrkonjic und Mika Vermeulen.

ÖSV-Aufgebote Nordische Ski-WM in Planica (SLO) – Kombination: Frauen (3): Lisa Hirner, Claudia Purker, Annalena Slamik; Männer (6): Martin Fritz, Lukas Greiderer, Johannes Lamparter, Franz-Josef Rehrl, Stefan Rettenegger, Mario Seidl

Langlauf: Frauen (2): Teresa Stadlober, Lisa Unterweger; Männer (5): Michael Föttinger, Philipp Leodolter, Benjamin Moser, Lukas Mrkonjic, Mika Vermeulen

(APA)

Beitragsbild: GEPA