ÖSV ohne Hörl in Lake Placid

Jan Hörl wird bei den Weltcup-Bewerben in Lake Placid am kommenden Wochenende nicht an den Start gehen.

Der Gesamtweltcup-Vierte fehlte im am Mittwoch veröffentlichten ÖSV-Aufgebot, dafür reisen Stefan Kraft, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Daniel Tschofenig, Clemens Aigner und Daniel Huber nach Übersee. Vom Verband hieß es, der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Hörl erhole sich, die Pause sei andererseits aber auch immer so geplant gewesen.

In Lake Placid finden zwei Einzel-Bewerbe (Samstag, Sonntag) und ein Team-Springen (Samstag) statt.

(APA) / Artikelbild: GEPA