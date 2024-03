ÖSV-Quintett nach Springen unter Top acht – Seidl verletzt

In Abwesenheit von Saisondominator Jarl Magnus Riiber haben die ÖSV-Kombinierer beim Weltcup in Lahti am Sonntag vor dem Langlauf eine Doppelführung inne.

Stefan Rettenegger (132 m) lag fünf Sekunden vor Johannes Lamparter (136,5) vorne. Dritter war mit 31 Sekunden Rückstand der Este Kristjan Ilves (126,5). Mario Seidl musste nach einer harten Landung bei 136 m medizinisch versorgt werden. Der Salzburger wurde mit dem Verdacht auf eine Knieverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Thomas Rettenegger (5./+0:52 Min.), Martin Fritz (6./+1:00) und Franz-Josef Rehrl (8./1:05) lagen vor dem Langlauf über 10 km um 14.00 Uhr ebenfalls im Spitzenfeld.

