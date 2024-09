ÖSV-Springer in Hinzenbach nur von Wellinger geschlagen

Die österreichischen Skispringer haben sich im zweiten Sommer-Grand-Prix-Bewerb von Hinzenbach hinter Andreas Wellinger auf den Rängen zwei bis vier klassiert. Jan Hörl fehlten am Sonntag nur 0,9 Punkte auf den Deutschen. Stefan Kraft wurde vor Samstag-Sieger Daniel Tschofenig Dritter.

„Sehr schön, es macht mich sehr glücklich, da auch einmal am Stockerl zu stehen, was immer sehr schwierig war“, sagte Kraft. Der Weltcupgesamtsieger wird das Grand-Prix-Finale kommende Woche in Klingenthal auslassen. Der Salzburger nimmt stattdessen am Donnerstag an der Galanacht des Sports in Wien teil, bei der er unter den Top drei auf die Auszeichnung als Österreichs Sportler des Jahres hoffen darf.

(APA) / Artikelbild: GEPA