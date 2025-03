Skirennläufer Marco Schwarz verzichtet auf die Abfahrtstrainings in Kvitfjell ab Mittwoch.

Der Kärntner werde erst in der kommenden Woche für die Technikrennen in Hafjell nach Norwegen fliegen, sagte ein ÖSV-Sprecher. Schwarz hatte mit dem Gedanken gespielt, sich in den Trainings wieder Speed-Praxis zu holen, entschied sich nun aber dagegen. Nächste Saison will der 29-Jährige Super-G und Abfahrt wieder in sein Programm nehmen.

(APA) / Artikelbild: GEPA