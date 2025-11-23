ÖSV-Technikspezialist Feller lässt US-Reise aus

ÖSV-Technikspezialist Manuel Feller lässt die US-Weltcupriesentorläufe in Copper Mountain (28. November) und Beaver Creek (7. Dezember) aus. Der am Samstag in Gurgl im Slalom nur auf Platz 27 gelandete Tiroler hat Trainingsrückstand, den er nun in der Heimat aufholen will. Seine nächsten Einsätze wird er am 13. und 14. Dezember in Val d’Isere haben.

„Nach den ersten Rennen haben wir gemeinsam entschieden, dass es für mich aktuell sinnvoller ist, den Fokus auf Training zu legen. In Österreich habe ich die besten Bedingungen, um mich optimal auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten“, sagte Feller am Sonntag.

(APA)/Beitragsbild: GEPA