ÖTV-Doppel Erler/Miedler holen wichtigen Sieg im Davis Cup

Die zweifachen Kitzbühel-Sieger Alexander Erler/Lucas Miedler haben am Samstag in Schwechat bei der Fortsetzung des Davis-Cup-Länderkampfes gegen Portugal auf 1:2 für Österreich verkürzt. Das rot-weiß-rote Doppel rang im Multiversum vor 1.600 Fans die Paarung Nuno Borges/Francisco Cabral mit 7:6(0),7:6(5) nieder. ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer überraschte im Anschluss mit einer Umstellung, denn nicht Sebastian Ofner, sondern Dennis Novak spielt das Einzel gegen Borges.

Schmerzen im unteren Rückenbereich von Ofner sind der Grund für die Änderung. Nach dem 0:2-Rückstand vom Vortag steht die Truppe von Melzer am zweiten Tag dieser Weltgruppe-I-Begegnung mit dem Rücken zur Wand. Das Quartett muss alle drei möglichen Partien gewinnen, um erstmals überhaupt in der Geschichte ein 0:2 noch in ein 3:2 zu verwandeln.

Im Falle einer Niederlage muss Österreich am 2./3.2. oder 3./4.2.2024 gegen den Abstieg aus Weltgruppe I spielen. Der Sieger spielt zum gleichen Termin in der Qualifikationsrunde um einen Platz beim Davis-Cup-Finalturnier im Herbst.

(APA)/Bild: GEPA