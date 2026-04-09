ÖTV-Frauen unterliegen im Billie Jean King Cup auch Bosnien
Viertes Spiel, dritte Niederlage: Österreichs stark ersatzgeschwächtes Tennis-Frauenteam hat am Donnerstag im Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups in Banja Luka gegen Bosnien-Herzegowina 1:2 verloren.
Zuvor hatte es in der Gruppe A auch gegen Finnland und Griechenland (jeweils 0:3) nichts Zählbares gegeben. Das einzige Erfolgserlebnis bleibt ein 2:1 gegen Zypern. Gegen welchen Gegner aus Pool B es zum Abschluss am Samstag geht, steht noch nicht fest.
Claudia Gasparovic verlor gegen Tea Kovacevic 6:3,6:7(3),0:6. Da danach Ekaterina Perelygina gegen Sara Mikaca mit 6:2,6:3 die Oberhand behielt, musste das Doppel entscheiden, in dem Gasparovic/Perelygina gegen Kovacevic/Anita Wagner mit 4:6,4:6 den Kürzeren zogen. ÖTV-Kapitänin Marion Maruska fehlen aufgrund des WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus die vier besten Spielerinnen.
Aktuelle Tennis Videos
Sinner nach Achtelfinalsieg: „Ich muss auf meinen Körper achten“
Sinner zieht souverän ins Viertelfinale von Monte Carlo ein
Shootingstar bezwingt Berrettini und trifft nun auf Zverev
Zverev wird Favoritenrolle gegen Bergs gerecht
Musetti scheitert früh in Monte-Carlo
Zverev gelingt Comeback-Sieg gegen Garin
Auger-Aliassime erreicht Achtelfinale in Monte-Carlo
Bergs wirft Rublev in Monte-Carlo raus und trifft auf Zverev
Schläger zertrümmert! Medvedev kassiert Brille gegen Berrettini
Nach Debakel: Der Schläger von Medvedev leidet – mal wieder!
(APA)/Bild: GEPA