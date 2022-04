ÖTV-Frauen unterliegen zum Abschluss bei King-Cup Kroatien

Österreichs Tennis-Frauen haben am Freitag beim Billie Jean King Cup (früher Fed Cup) im türkischen Serik die Chance auf das Weltgruppen-Play-off im November verpasst.

Im letzten Duell in Pool B gegen Kroatien stand die Niederlage des ÖTV-Teams bereits nach den beiden Einzeln fest. Zunächst verlor Sinja Kraus gegen Donna Vekic mit 5:7,3:6, im Anschluss war Julia Grabher gegen Kroatiens Weltranglisten-60. Petra Martic chancenlos und unterlag 2:6,4:6.

Damit war das abschließende Doppel bereits bedeutungslos. Die ÖTV-Frauen verpassten somit einen Top-2-Platz in ihrer Gruppe, der die Aufstiegshoffnungen in Richtung Weltgruppe am Leben erhalten hätte. Allerdings schaffte die Truppe von Kapitänin Marion Maruska mit Siegen gegen Bulgarien, Georgien und Schweden als Pool-Dritte den Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Gruppe 1.

(APA)/Bild: GEPA