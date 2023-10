ÖTV nominiert Team für BJK-Heimspiel gegen Mexiko

Marion Maruska hat am Freitag ihr Quartett für den Billie-Jean-King-Cup zu Hause gegen Mexiko nominiert. Die Kapitänin hat für das Länderspiel am 11./12. November (jeweils ab 13.00 Uhr) in Schwechat Sinja Kraus, Tamira Paszek, Tamara Kostic und Melanie Klaffner einberufen. Wie im Vorjahr geht es um einen Platz in der Qualifikationsrunde für die Finals 2024. Österreichs bestplatzierte Spielerin Julia Grabher (WTA-87.) fällt verletzt aus.

Daher führt wie vor einem Jahr gegen Lettland wieder Sinja Kraus das rot-weiß-rote Team an. „Sie hatte heuer, wie im Vorjahr, ihre ups and downs, hat teilweise sehr gut gespielt und kann auf sehr hohem Level agieren“, meinte Maruska zur Wienerin. „Sie spielt daheim richtig gut und hat letztes Jahr in Schwechat bereits gezeigt, dass ihr der Boden dort taugt“, so die Ex-Spielerin. Die frühere Weltranglisten-26. und zweifache Wimbledon-Viertelfinalistin Tamira Paszek hat sich nach Jahren mit vielen gesundheitlichen Problemen wieder zurück unter die Top 400 der Welt gearbeitet. „Sie hat ihre beste Saison seit vielen Jahren, der Trend geht klar nach oben“, stellt Maruska fest.

Die 17-jährige Wienerin Kostic steht erstmals im Aufgebot, sie hat dieses Jahr in der ITF-Jugendweltrangliste die Top 50 geknackt und ist derzeit 78. Ein erster ITF-Titel sowie ein Finale folgten. „Sie hat sich bei diesen kleineren Damenturnieren bereits voll etabliert. Sie ist auf einem guten Weg“, glaubt Maruska. Klaffner ist fix für das Doppel, auf eine fünfte Spielerin verzichtete die Kapitänin.

Ausgangslage durch Verletzung von Grabher nun eher ebenbürtig

Dass Grabher fehlt, schmerzt das Team freilich. „Es ist natürlich megaschade, dass sie verletzt ist. Vor allem für sie selbst, aber natürlich auch für unser Billie-Jean-King-Cup-Team.“ Doch wegen einer Handgelenksoperation vor fünf Wochen ist die Saison der Vorarlbergerin bekanntlich beendet. Dadurch hat sich die Ausgangslage verändert. „Vor allem mit Julia waren wir natürlich die Favoritinnen – ohne sie haben wir es jetzt mit einem sehr ebenbürtigen Gegner zu tun. Aber wir sind ein gutes Team und haben natürlich Chancen, gegen Mexiko zu gewinnen. Und die möchten wir auch nützen.“

Tickets gibt es bei Ö-Ticket ab 40 Euro, aber einer Bestellung von sechs oder mehr Karten mit 50 Prozent Nachlass.

