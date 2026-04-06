ÖTV-Team startet mit Niederlage in Billie Jean King Cup

Das stark ersatzgeschwächte ÖTV-Frauenteam hat am Montag beim Billie Jean King Cup in Banja Luka zum Auftakt gegen Finnland 0:3 verloren.

Mavie Österreicher unterlag Anastasia Kulikova 5:7,4:6, Ekaterina Perelygina 3:6,6:2,3:6 gegen Laura Hietaranta. Im Doppel bezogen Claudia Gasparovic/Österreicher gegen Ella Haavisto/Hietaranta ein 3:6,6:2,7:10. Am Dienstag wartet auf das Team von Kapitänin Marion Maruska beim Turnier der Europa/Afrika-Zone II das Duell mit Zypern.

Weitere Gruppengegner sind Griechenland und Gastgeber Bosnien. Österreichs beste Spielerinnen sind diese Woche beim WTA-Turnier Linz im Einsatz.

(APA) / Bild: GEPA