ÖTV-Trio bei ATP-Challenger in Mauthausen ausgeschieden

Keine Erfolgserlebnisse gab es für die österreichischen Tennisspieler am ersten Tag des mit 160.680 Euro dotierten ATP100-Challengers in Mauthausen.

Jurij Rodionov vergab gegen den US-Amerikaner Darwin Blanch mehrere Matchbälle und verlor 6:1,1:6,6:7(6). Sebastian Sorger unterlag dem chilenischen Vorjahresfinalisten Tomas Barrios Vera 1:6,6:2,4:6, Matthias Ujvary dem als Nummer drei gesetzten Franzosen Hugo Gaston 0:6,1:6.

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