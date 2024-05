ÖVV-Team siegt bei Nations-Cup-Turnier in Litauen

Österreichs Elite der Beach-Volleyballerinnen hat das Nations-Cup-Turnier in Vilnius/Litauen eindrucksvoll gewonnen und ist im Streben nach einen Olympia-Ticket in die finale Phase dieses Bewerbs aufgestiegen.

Am Sonntag gab es gegen Slowenien ohne Satzverlust einen 2:0-Erfolg, gegen die Sloweninnen hatte es zum Auftakt am Freitag eine 1:2-Niederlage gegeben. Doch dann folgten Siege gegen Rumänien, das topgesetzte Litauen und nun eben gegen das Nachbarland.

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig blieben das Turnier über unbesiegt, in der Entscheidung brillierten sie mit einem 2:0 (13,12)-Erfolg gegen Maja Marolt/Ziva Javornik. Dorina und Ronja Klinger machten mit einem 2:0 (11,15) gegen Tjasa Kotnik/Tajda Lovsin den Sack schließlich zu. Damit ist die Teilnahme am finalen Turnier vom 13. bis 16. Juni in Jurmala in Lettland fixiert.

Von je Geschlecht 24 Spots für das Olympia-Turnier werden 17 über die Weltrangliste vergeben, je einer an das Gastgeberland Frankreich und die WM-Sieger sowie fünf über den Continental- bzw. Nations Cup – einer für Europa, eben in Jurmala. Je Nation sind bei Olympia bei Männern und Frauen jeweils maximal zwei Mannschaften teilnahmeberechtigt. Österreichs Männer haben sich für Jurmala bereits im Vorjahr durch einen Turniersieg qualifiziert.

(APA) / Bild: GEPA