Offenbar Ärger bei Al-Ittihad wegen Benzema

Eigentlich sollte die Laune beim saudischen Meister Al-Ittihad bestens sein. Der mit zahlreichen Stars verstärkte Titelverteidiger der saudischen Pro-League gewann seine ersten beiden Ligaspiele und thront mit sechs Punkten und 5:0-Toren an der Tabellenspitze.

Doch laut der Zeitung Al-Sharq Al-Awsat rumort es kräftig beim Klub aus Dschidda. Grund: Meistertrainer Nuno Espirito Santo kann offenbar mit Topstar Karim Benzema wenig anfangen. Der Franzose wurde angeblich ohne Zustimmung des Coaches verpflichtet und Espirito Santo wurde nun wohl bei den Bossen vorstellig, weil der amtierende Ballon-d’Or-Sieger nicht in sein System passe.

Die Beziehung zwischen Übungsleiter und Stürmer wird als „angespannt“ bezeichnet. Offenbar auch, weil Benzema nach seinem Wechsel die Kapitänsbinde beanspruchte, Espirito Santo gab diese aber an Romarinho und dann an Ahmed Sharahili. Benzema, der an den ersten beiden Spieltagen torlos blieb, aber eine Vorlage beisteuerte, fühle sich „unwohl“.

Der 35-Jährige wechselte im Sommer ablösefrei von Real Madrid nach Saudi-Arabien und unterschrieb einen Zweijahresvertrag, der ihm rund 400 Millionen Euro einbringen soll.

(skysport.de) / Bild: Imago