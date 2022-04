Offene Gehälter! Wacker-Spieler stellen Verein wohl ein Ultimatum

via

via Sky Sport Austria

Der FC Wacker Innsbruck kämpft weiter ums Überleben. Nun sollen die Spieler eine 12-Tagesfrist an das Präsidium übermittelt haben, um offene Gehälter zu zahlen. Das berichtet der „Kurier.“

Die Lage beim Tiroler Traditionsklub spitzt sich weiter zu. Am Mittwoch wurde dem FC Wacker die Lizenz in erster Instanz verweigert. Außerdem wurde zuletzt beim aktuell Tabellenneunten von Mietschulden bei Stadion und Spielerunterkünften, beim Catering, der Security-Firma, Spielervermittlern und ausstehenden Gehaltszahlungen berichtet.

Am Donnerstag die nächste Negativ-Meldung aus Innsbruck: Wie der „Kurier“ berichtet, sollen die Spieler eine 12-Tagesfrist an das Präsidium übermittelt haben, um offene Gehälter und Rechnungen zu zahlen. Das soll laut der Tageszeitung in Absprache mit Spielergewerkschafter Oliver Prudlo gemacht worden sein. Zahlt Wacker nicht, dann wären die Spieler ablösefrei zu haben.

Bild: GEPA