Offensive Neuzugänge bei Absteiger Blau-Weiß Linz

Bundesliga-Absteiger FC Blau-Weiß Linz verstärkt seine Offensive mit Filip Ristanic und Nico Grimbs.

Der 22-jährige Ristanic wechselt von Admira Wacker nach Linz und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der österreichische Stürmer stammt aus der Admira-Akademie, feierte 2021 sein Profi-Debüt und kam für die Niederösterreicher auf 99 Pflichtspiele sowie 20 Tore. Zudem absolvierte Ristanic mehrere Einsätze in den österreichischen Nachwuchsnationalteams.

„Es freut mich sehr, dass Filip sich ab sofort dem FC Blau-Weiß Linz anschließen wird. Filip ist ein junger Österreicher, der bereits einiges an Erfahrung gesammelt hat und ein Spieler, der in der Offensive große Qualitäten mitbringt und noch klares Entwicklungspotenzial besitzt. Er hat uns vom ersten Moment an klar signalisiert, dass er unbedingt diesen Weg mit uns gehen möchte„, so BWL-Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Ebenso wechselt der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger Grimbs vom 1. FC Schweinfurt 05 nach Linz. Der Angreifer unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

„Mit Nico Grimbs gewinnen wir einen spannenden und flexiblen Offensivspieler. Seine technischen Fähigkeiten, seine Bewegungen zwischen den Linien und seine Abschlussqualität werden unserem Spiel zusätzliche Optionen geben. Wir freuen uns sehr, dass Nico sich für uns entschieden hat und sind überzeugt, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird“, so Schösswendter.