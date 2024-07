Offensivspieler verlässt Austria Wien

Offensivspieler Daniel Au Yeong verlässt den FK Austria Wien und schließt sich Absteiger Austria Lustenau an.

Seine ersten Schritte im Fußball machte der gebürtige Vorarlberger beim FC RW Rankweil, ehe er über die heimische Fußballakademie im Sommer 2019 in den Nachwuchs des SC Freiburg wechselte. Für die Deutschen stand er von 2019 bis 2022 im U17- und im U19-Team auf dem Platz. Nach neun Toren und drei Vorlagen in der U19-Bundesliga Süd/Südwest kam er im Juli vor zwei Jahren nach Österreich zurück und unterschrieb beim FK Austria Wien.

In der vergangenen Saison lief Au Yeong leihweise für den SV Stripfing auf und machte für die Niederösterreicher 19 Spiele in der 2. Liga. Der 21-Jährige trainierte in den vergangenen Wochen bereits bei Austria Lustenau mit und erzielte unter anderem im Test gegen die U21 des FC St. Gallen den 1:0-Führungstreffer für Grün-Weiß. Nun kehrt der Stürmer, der in seiner Karriere fünfmal für die ÖFB-Nachwuchsnationalmannschaft auflief, wieder ins Ländle zurück und geht ab sofort für den SC Austria Lustenau auf Torejagd.

Artikelbild: GEPA