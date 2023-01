Offiziell: 2023 zwei NFL-Spiele in Deutschland – erste Teams fix

via

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr werden 2023 zwei NFL-Spiele in Deutschland ausgetragen. Zudem wurden die ersten beiden Teams bekanntgegeben.

Es rankten sich bereits Gerüchte um ein weiteres Spiel 2023 in Deutschland, nun ist es offiziell: Weil das Stadion in Mexiko wegen Umbauarbeiten in diesem Jahr nicht für das eigentlich geplante NFL-Spiel zur Verfügung steht, springt Deutschland als Ausweichstandort ein.

Chiefs und Patriots mit dabei

Aufgrund des geplanten Wechselspiels zwischen München und Frankfurt wird 2023 eines der beiden Spiele im Deutsche Bank Park ausgetragen. In welcher Stadt das nun zweite offiziell bestätigte Spiel in Deutschland stattfinden wird, ist noch nicht klar.

Wie die NFL am Donnerstag mitteilte, werden die Kansas City Chiefs und die New England Patriots die jeweiligen „designated teams“ werden. Als „designated teams“ gelten diejenigen Teams einer Begegnung, die als Heimmannschaft beim Spiel in Deutschland gelistet werden. Die jeweiligen Gegner der beiden Teams werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben, genau wie die genaue Terminierung der beiden Spiele.

