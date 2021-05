Offiziell: Admira und Trainer Schmidt gehen getrennte Wege

via

via Sky Sport Austria

Klaus Schmidt wird am Freitag gegen den SCR Altach sein letztes Spiel als Trainer des FC Flyeralarm Admira bestreiten (ab 18 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Der auslaufende Vertrag des 53-Jährigen wird nicht verlängert, das bestätigt die Admira in einer Presseaussendung. am Donnerstag.

Schmidt, der die Admira bereits von September 2019 bis Februar 2020 trainierte, kehrte nach dem Aus von Trainer Damir Buric erst Ende April zur Admira zurück. Kurioserweise stand Schmidt noch auf der Gehaltsliste der Südstädter. Durch den Klassenerhalt in der Saison 2019/20 hatte sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr bis Sommer 2021 verlängert.

Unter der Leitung des Steirers hat die Admira mit fünf Zählern aus vier Spielen den Klassenerhalt geschafft.

Artikelbild: GEPA