Offiziell: Aiwu verlässt Rapid mit sofortiger Wirkung

Innenverteidiger Emanuel Aiwu wechselt vom Fußball-Bundesligisten Rapid zum italienischen Serie-A-Aufsteiger US Cremonese. Wie die Hütteldorfer am Freitag mitteilten, unterschrieb der 21-Jährige in der Lombardei einen Vierjahresvertrag. Damit dürfen sich die Wiener über einen Millionenregen freuen, laut Medien beläuft sich die Ablösesumme auf 3,5 Millionen Euro sowie möglicher Boni in Höhe von 500.000 Euro.

„Ich bin dankbar, dass es geklappt hat und freue mich natürlich über den Wechsel, schließlich geht es in eine absolute Top-Liga. Die Kommunikation mit Rapid war immer sehr offen, die Gespräche ehrlich und konstruktiv“, sagte der ehemalige ÖFB-U21-Kapitän Aiwu in einem Statement.