Offiziell! Akanji wechselt in die Serie-A

Inter Mailand hat bestätigt, dass Manuel Akanji zunächst auf Leihbasis verpflichtet wurde, mit einer Kaufverpflichtung, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Sky Sport in Italien geht davon aus, dass die Leihgebühr eine Million Euro und die Kaufverpflichtung in Höhe von 15 Millionen Euro beträgt.

https://x.com/Inter/status/1962795129174945927

Inters Lokalrivale Milan und Crystal Palace hatten zuvor Interesse an Akanji bekundet, der im September 2022 zu Manchester City kam und eine wichtige Stütze der Mannschaft war, die 2023 das Triple aus Champions League, Premier League und FA Cup gewann und 2024 erneut den nationalen Titel holte.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago