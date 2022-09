Offiziell! Alfa Romeo vergibt zweites Cockpit neben Bottas

Das nächste Cockpit in der Formel 1 ist vergeben. Alfa Romeo gab offiziell bekannt, dass der Rennstall weiter auf die Paarung Valtteri Bottas und Guanyu Zhou setzen wird. Der Chinese erhält einen neuen Vertrag für die Saison 2023.

Zhou holte in der aktuellen Saison zwar „nur“ sechs Punkte und liegt in der Fahrerwertung auf Rang 17, aber dennoch ist Alfa Romeo vom Chinesen überzeugt und verlängerte das Arbeitspapier um ein Jahr.

Teamchef schwärmt von Zhou

„Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Zhou. Vom ersten Tag im Team an, beim Test in Abu Dhabi im vergangenen Jahr, hat er mich mit seiner Arbeitsweise beeindruckt, und das ist immer eine sehr positive Eigenschaft. Wir wussten, dass er schnell ist, aber die Art und Weise, wie er sich in so kurzer Zeit an die Formel 1 angepasst hat, war eine der größten Überraschungen in dieser Saison“, lobt Teamchef Frederic Vasseur den 23-Jährigen.

Und weiter: „Er ist ein sehr netter Kerl, jeder im Team mag sowohl seine Persönlichkeit als auch seine Einstellung. Er hatte die Bescheidenheit, Fragen zu stellen und zu lernen, sowohl von den Ingenieuren als auch von Valtteri, und die Intelligenz, alle Informationen, die er erhielt, anzuwenden, um sich Rennen für Rennen zu verbessern. Auf diese Erfahrung wird er in der nächsten Saison zurückgreifen können, und ich bin sicher, dass er einen weiteren Schritt nach vorne machen wird, während wir unser Team weiter ausbauen.“

Auch Zhou, der erste chinesische Fahrer der Formel-1-Geschichte freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit beim Team aus der Schweiz: „Ich bin glücklich und dem Alfa Romeo dankbar für die Möglichkeit, eine weitere Saison Teil des Teams zu sein. Der Aufstieg in die Formel 1 war ein wahr gewordener Traum, und das Gefühl, zum ersten Mal an einem Rennen teilzunehmen, wird mir für immer in Erinnerung bleiben: Das Team hat mich vom ersten Tag an unglaublich unterstützt und mir geholfen, mich an die komplexeste Rennserie im Motorsport anzupassen“, so der Youngster:

„Ich möchte in diesem Sport und mit dem Team noch mehr erreichen, und die harte Arbeit, die wir seit Anfang des Jahres geleistet haben, ist nur der erste Schritt auf dem Weg dorthin, wo wir in der nächsten Saison sein wollen. Es gibt noch viel zu lernen, viel zu entwickeln, aber ich bin zuversichtlich, was unsere Arbeit angeht: Ich freue mich auf das nächste Kapitel in unserer gemeinsamen Geschichte.“

Nur noch zwei Optionen für Mick Schumacher

Die Optionen von Mick Schumacher in der Formel 1 werden dadurch immer weniger. Der Haas-Pilot hat bei seinem aktuellen Arbeitgeber noch nicht verlängert und sonst sind mittlerweile nur noch zwei Plätze offen, Bei Williams als zweiter Fahrer neben Alexander Albon und bei Alpine neben seinem guten Kumpel Esteban Ocon.

(skysport.de)

Bild: Imago