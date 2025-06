Offiziell: Aufsteiger Ried leiht Sturm-Angreifer aus

Neuzugang beim Bundesliga-Aufsteiger: Peter Kiedl spielt in der kommenden Saison im Innviertel. Der 21-jährige Stürmer, der auch in Österreichs U21-Nationalmannschaft spielt, wird von Sturm Graz für eine Saison mit Kaufoption nach Ried verliehen.

„Wir haben Peter schon länger auf dem Radar und sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Er passt als Stürmertyp sehr gut in unsere sportliche Idee, zudem haben wir in den Gesprächen einen äußerst ambitionierten Menschen kennengelernt. Wir freuen uns, einen jungen, österreichischen Stürmer bei uns begrüßen zu dürfen“, so Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

„Es bedeutet mir sehr viel, dass ich mich zum ersten Mal in der Bundesliga so richtig zeigen kann. Ich kann es kaum erwarten, dass ich vor der Westtribüne am Platz stehe. Das Gespräch mit der sportlichen Leitung hat mich sofort überzeugt. Als Stürmer will ich die Mannschaft mit meinen Toren und meinem Teamgeist bestmöglich unterstützen“, sagt Kiedl.

Bild: SVR/Schröckelsberger