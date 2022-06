Offiziell: Austria holt Bayern-Torhüter Früchtl

Nun ist es offiziell: Der FK Austria Wien verpflichtet Torhüter Christian Früchtl. Der 22-Jährige wechselt vom FC Bayern zu den Veilchen und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Das gab die Wiener Austria am Mittwoch bekannt.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Früchtl sieben Spiele in der Regionalliga Bayern für die Amateure des Serienmeisters. Im letzten Bundesligaspiel der Saison wurde Früchtl in der 81. Minute eingewechselt, wodurch der 22-Jährige doch noch sein Debüt in der Deutschen Bundesliga feiern durfte.

