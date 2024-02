Offiziell: Austria leiht Bayern-Talent Krätzig aus

Wie Sky bereits am Montag berichtete, kommt Frans Krätzig leihweise vom FC Bayern München zur Wiener Austria. Das bestätigen die Veilchen am Dienstagnachmittag.

Zum Beginn der laufenden Saison wurde Krätzig von den Bayern-Amateuren in die Kampfmannschaft hochgezogen. Unter Trainer Thomas Tuchel kam der Defensivspieler auf sieben Pflichtspieleinsätze. Zuletzt kam der Linksverteididger, der auch im Mittelfeld spielen kann, bei den FCB-Profis jedoch kaum noch zum Einsatz. Seit dem Pokal-Aus in Saarbrücken am 1. November 2023 stand er nicht mehr in der Startelf.

Der FK Austria Wien startet am kommenden Samstag, den 10. Februar mit einem Bundesliga-Heimspiel gegen den TSV Hartberg ins Frühjahr. Krätzig könnte da bereits im Kader stehen. Ab 16 Uhr seht ihr die Partie live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

Krätzig: „Möchte der Mannschaft helfen“

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner meinte: „Wir sind überzeugt, dass uns Frans Krätzig mit seiner Qualität sofort weiterhelfen kann. Nicht ohne Grund war er in dieser Saison immer Teil des Kaders von Thomas Tuchel. Die Bayern planen langfristig mit ihm, haben seinen Vertrag erst im Oktober bis 2027 verlängert. Da der Konkurrenzkampf bei so einem Weltklasseverein natürlich sehr groß ist, können wir ihm im Frühjahr die nötige Spielpraxis bieten, damit er sich noch besser weiterentwickeln kann. Frans hat uns auch vom ersten Gespräch an signalisiert, dass er gerne zu Austria Wien wechseln möchte. Die Leihe ist daher aus meiner Sicht eine Win-win-Situation.“

Trainer Michael Wimmer sagte: „Wir freuen uns, dass sich Frans für uns entschieden hat. Ich bin überzeugt, dass er uns im Frühjahr verstärken wird. Er ist ein ballsicherer und technisch guter Fußballer, der aufgrund seiner fußballerischen Qualität sehr variabel einsetzbar ist: links, halblinks oder auch auf der linken Achter- oder Sechser-Position – er gibt uns mehr Flexibilität. Die Leihe zeigt, dass bei uns gut gearbeitet wird, sonst würde sich weder Frans noch der FC Bayern dafür entscheiden.“

Auch Frans Krätzig äußerte sich: „Ich denke, ich habe hier die perfekte Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und Spielzeit zu sammeln, gleichzeitig aber auch dem Verein zu helfen. Mein erster Eindruck ist sehr gut, die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit Trainer Michael Wimmer, den ich noch aus Nürnberg kenne, waren super. Ich möchte der Mannschaft auf jeden Fall helfen – das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Natürlich möchte ich Spielminuten sammeln, aber es geht jetzt darum, mit diesem richtig coolen Verein zu zeigen, dass wir oben mitspielen können – deshalb bin ich hier.“

(Red. / FK Austria Wien)

Artikelbild: Imago