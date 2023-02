Offiziell! Austria Lustenau schnappt sich Ex-Bayern-Talent

Wenige Tage vor Ende der Transferperiode schlägt der SC Austria Lustenau nochmals auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet Nemanja Motika leihweise vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad. Damit schloss der SC Austria Lustenau seine Transferaktivitäten ab und erweitert seinen Kader um einen talentierten Perspektivspieler, der ebenfalls eine Agenda in Deutschland besitzt.

Der 19-jährige, gebürtige Berliner wird auf Leihbasis bis Saisonende an den Rhein gelotst. Bereits am heutigen Nachmittag bestätigte Sportkoordinator Schneider im Gespräch mit Sky Reporter Eric Niederseer, dass es sich lediglich mehr um letzte, administrative Details handle und man in finalen Gesprächen sei. Der Deutsch-Serbe ist auf dem linken Flügel beheimatet und bietet dem Team von Coach Markus Mader eine weitere vielversprechende Option im Offensivbereich. Motika durchlief wie Torben Rhein die Jugend des FC Bayern München, bevor er zur Saison 2021/22 für die Ablöse von € 2,50 Mio. zum serbischen Rekordmeister wechselte. Sein derzeitiger Marktwert beträgt € 1,20 Mio. Motika wird im Team von Coach Mader die Trikotnummer 10 erhalten.

Bereits im Testspiel gegen Roter Stern Belgrad im Trainingslager in der Türkei erlangte man vom 19-jährigen Berliner weitere Eindrücke, Interesse bestand jedoch bereits in den Transferperioden zuvor.

„Unsere Entscheidungen basieren nicht auf kurzen Testspieleinsätzen. Wir kannten ihn bereits bevor er zu Roter Stern Belgrad wechselte. Während des Testspiels gegen uns war er bemüht, aber für mich war viel interessanter, was nach dem Spiel passierte. Da hatte ich einen sehr guten Eindruck von ihm, als er mit unseren Spielern sprach. Aber nach dem Spiel war es noch nicht so konkret. Die Gelegenheit, ihn zu verpflichten, hat sich erst kurzfristig ergeben.“, ließ Sportkoordinator im Gespräch mit Sky in die Transferverhandlungen blicken.

Motika wurde in Berlin geboren und durchlief den Nachwuchs von Hertha BSC Berlin und des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Nachdem der 19-Jährige in der Saison 21/22 den Sprung zu den Amateuren der Bayern schaffte, gelang ihm eine überzeugende Saison mit 16 Toren und neun Vorlagen in der deutschen Regionalliga. Hinzu kommt ein Doppelpack in der U19 UEFA Youth League beim 3:2-Sieg über die Alterskollegen des FC Barcelona und regelmäßige Trainingseinheiten bei der Profimannschaft der Bayern inkl. Kaderplatz im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Nach seinem Wechsel zu Roter Stern Belgrad konnte der serbische Juniorennationalspieler zudem bereits Einsatzminuten in der Europa League gegen die Glasgow Rangers oder Ferencvaros Budapest sammeln.

Motika: „Ich kann es kaum erwarten mit den Jungs hier loszulegen“

Nemanja Motika: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zur Austria geklappt hat und kann es kaum erwarten mit den Jungs hier loszulegen. Ich habe durch Torben Rhein, mit dem ich fast meine ganze Jugend sowohl bei Hertha als auch den Bayern verbracht habe, schon einiges über Lustenau gehört. Nach einem Gespräch mit Alexander Schneider im Anschluss an unser Testspiel in der Türkei habe ich mich dann entschieden diesen Schritt in meiner Karriere zu machen und andere Alternativen zu verwerfen. Ich will mit meiner Spielweise und einigen Scorerpunkten der Mannschaft helfen, dass wir gemeinsam unsere Ziele in dieser Saison erreichen.“

Alexander Schneider: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Nemanja einen weiteren sehr vielversprechenden jungen Spieler vom Schritt nach Lustenau überzeugen konnten. Auch diese leihweise Verpflichtung zeigt, dass wir unseren Weg, Spielern mit Potenzial in jungem Alter Spielzeit und Verantwortung zu geben, konsequent gehen und dies auch von den Spielern wahrgenommen wird. Durch diese Verpflichtung konnten wir unsere Planungen für diesen Winter abschließen und sehen unsere Mannschaft auf allen Positionen gut gerüstet für die sehr wichtige und fordernde Frühjahrsrunde.“

Bild: Imago