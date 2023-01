Offiziell: Michael Wimmer neuer Cheftrainer von Austria Wien

via

via Sky Sport Austria

Die Trainersuche bei Austria Wien ist beendet: Wie die Veilchen mitteilten, wird der Deutsche Michael Wimmer ab sofort den Cheftrainerposten bei den Veilchen übernehmen. Um 11 Uhr wird der neue Trainer auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.



Wimmer hatte im Herbst den deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart für sieben Partien als Interimscoach betreut. Als Trainer war er zuvor im Nachwuchs von Nürnberg tätig, später auch als Co-Trainer beim FC Augsburg.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Die Austria hatte sich am 5. Dezember mit sofortiger Wirkung vom damaligen Cheftrainer Manfred Schmid getrennt. Der Klub gab „Auffassungsunterschiede in wesentlichen sportlichen Fragen“ als Grund für die Trennung an.

Mit Wimmer übernimmt nun ein relativ unbeschriebenes Blatt die Austria. Die Veilchen stehen nach der Herbstsaison mit 20 Punkten auf dem siebten Platz. Auf Platz sechs und die Meistergruppe beträgt der Rückstand einen Punkt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Quelle: FK Austria Wien/Bild: Imago