Offiziell: Austria Wien vermeldet Tabakovic-Abgang zu Hertha BSC

Der Wechsel von Haris Tabakovic von Austria Wien zum deutschen Traditionsklub Hertha BSC ist offiziell. Wie der deutsche Zweitligist bekanntgab, erhält der Angreifer in Berlin einen Vertrag bis 2026. Über die finanziellen Details des Wechsels wurde nichts bekannt gegeben.



„Ich hatte hier Höhen und Tiefen, einen schwierigen Start und eine umso schönere Rückrunde im Frühjahr. Nach dieser unglaublichen Zeit kann ich nur Danke sagen. Danke an den ganzen Verein, an jeden Mitarbeiter, an das Trainerteam, an jeden Spieler und an die Austria-Fans für den unglaublichen Support – das habe ich so noch nie gesehen. Ich hatte jedes Mal Gänsehaut als unsere Fans ‚Haris on fire‘ gesungen haben. Es war mir eine Ehre für diesen Klub zu spielen. Ich werde die Austria immer im Herzen tragen, es war eine unglaubliche Zeit“, sagte Tabakovic über seinen Abschied.

„Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun“, kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber den Transfer des 29-Jährigen.

Leistungsexplosion seit dem Frühjahr

Tabakovic wechselte im Sommer 2022 ablösefrei von Austria Lustenau zu den „Veilchen“. In der Saison 2022/23 stand er für die Austria insgesamt 39 Mal auf dem Platz. Dem ehemaligen Schweizer Junioren-Nationalspieler gelangen wettbewerbsübergreifend 19 Tore, außerdem steuerte er vier Assists bei.

Dabei begann die vergangene Spielzeit nicht ideal für Tabakovic. Unter Ex-Coach Manfred Schmid war der 29-Jährige im Herbst nicht gesetzt, erst im Frühling explodierte der Sturmtank. 16 seiner 19 Saisontore gelangen ihm zwischen Februar und Juni.

