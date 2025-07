Baidoo wechselt nach Frankreich

ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo wechselt vom FC Red Bull Salzburg in die Ligue 1 zu RC Lens. Das geben die Klubs am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

Der 21-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Salzburg soll laut französischen Medienberichten rund acht Millionen Euro Ablöse erhalten.

Der gebürtige Grazer Baidoo ist seit 2018 in Salzburg ausgebildet worden. In den vergangenen beiden Saisonen war er bei den „Bullen“ Stammspieler. Sein bisher einziges Länderspiel hat Baidoo im Oktober 2023 in der EM-Qualifikation gegen Belgien (2:3) absolviert. Zuletzt stand der Abwehrspieler, der zum Stamm von Österreichs U21 zählt, im Nations-League-Playoff im März gegen Serbien aber wieder im Aufgebot von A-Teamchef Ralf Rangnick.

Baidoo tritt damit in die Fußstapfen seines ÖFB-Teamkollegen Kevin Danso. Danso hatte dreieinhalb Jahre in Lens verbracht, ehe er den Traditionsclub im Winter in Richtung London verließ. Das Leihgeschäft mit Tottenham ist mittlerweile in einen Fixtransfer übergegangen. Rund 25 Millionen Euro Ablöse hat der Europa-League-Sieger für Danso lockergemacht. Laut „L’Equipe“ soll sich Baidoo auch bei Danso über Lens erkundigt haben. In der Ligue 1 belegte der Club in der vergangenen Saison Platz acht.

Artikelbild: GEPA